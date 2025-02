Navalny. A Mosca in tanti hanno sfidato Putin ed eventuale arresto rendendo omaggio sulla sua tomba

AgenPress – Una fila interminabile di persone ha sfidato le temperature gelide e un possibile arresto a Mosca per visitare la tomba di Navalny nel cimitero di Borisovskoye, mentre la sua vedova, Yulia Navalnaya, avrebbe dovuto tenere una cerimonia commemorativa a Berlino, dove vive in esilio.

Gli ufficiali delle forze dell’ordine non hanno fatto alcun tentativo di impedire ai sostenitori di deporre fiori sulla tomba di Navalny al cimitero Borisovsky, sebbene ad alcuni fotografi senza accredito stampa sia stato chiesto di andarsene. Tuttavia, coloro che hanno visitato la tomba sono stati filmati dagli ufficiali antiterrorismo, secondo l’agenzia di stampa indipendente SOTAvision.

Anche l’ambasciatrice statunitense Lynne Tracy, l’ambasciatore dell’UE Roland Galharague, l’ambasciatore britannico Nigel Casey e l’ambasciatore australiano John Geering si sono recati al cimitero per rendere omaggio in occasione dell’anniversario.

Fuori dalla capitale russa, sono state segnalate molestie da parte della polizia nei confronti di coloro che tentavano di celebrare l’evento, con tattiche intimidatorie utilizzate contro quanti tentavano di deporre fiori nelle città siberiane di Novosibirsk e Barnaul e nella città di Yoshkar-Ola, nella regione del Volga.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha reso omaggio a Navalny, affermando che il più importante sfidante di Vladimir Putin fino ad oggi è morto “perché ha combattuto per la democrazia e la libertà in Russia”.

Putin “combatte brutalmente la libertà e i suoi difensori. Il lavoro di Navalny è stato ancora più coraggioso”, ha detto Scholz in un post sui social media. “Il suo coraggio ha fatto la differenza e va ben oltre la sua morte”.

I sostenitori di Navalny si sono radunati persino in Australia per onorare Navalny: una panchina a lui dedicata nel Royal Botanic Garden di Sydney è diventata il punto di riferimento dei partecipanti al lutto.

Circa 18 paesi occidentali hanno rivolto un appello congiunto al governo russo chiedendogli di sfruttare il primo anniversario della morte di Navalny per liberare gli altri oltre 800 prigionieri politici attualmente nelle carceri russe, ha affermato il Foreign Office britannico.

“Le autorità russe devono rispettare i loro obblighi internazionali e rilasciare tutti i prigionieri politici”, si legge nell’appello, promettendo “di stare al fianco della società civile e degli attivisti per i diritti umani che lavorano instancabilmente per costruire un futuro migliore per la Russia di fronte a un immenso rischio personale”.