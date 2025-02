Navalny. La vedova chiede di combattere per una Russia “libera e pacifica. Facciamo che il suo sogno diventi realtà”

AgenPress – Yulia Navalnaya, vedova del defunto Alexei Navalny, ha esortato domenica i suoi sostenitori a lottare per una Russia “libera e pacifica”, a un anno dalla morte in prigione del marito. “Facciamo di tutto perché il suo sogno diventi realtà”.

“Sappiamo perché stiamo combattendo: una Russia futura (che sia) libera, pacifica e bella. Quella che Alexei sognava è possibile, fate di tutto per far sì che il suo sogno diventi realtà”, ha detto Navalnaya in un video pubblicato nell’anniversario della morte del marito, che era il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin.

Navalnaya ha assunto un ruolo di primo piano nell’opposizione russa, frammentata e in gran parte esiliata.

“Tutti possono fare qualcosa: protestare, scrivere ai prigionieri politici, far cambiare idea alle persone a noi vicine, sostenerci a vicenda”, ha affermato.

“Alexei ispira le persone in tutto il mondo. Capiscono che il nostro Paese non è solo guerra, corruzione e oppressione.”

Navalnaya ha accusato Putin di aver tentato di “cancellare il nostro ricordo del nome di Alexei, di nascondere la verità sul suo omicidio e di costringerci ad arrenderci”.