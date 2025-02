Commissario unico Terra dei Fuochi, Castellone (M5S): “Bene nomina Vadalà”

AgenPress. “Sono state settimane cruciali, ma finalmente nella Terra dei Fuochi si fanno progressi importanti.” così sui suoi social la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) in merito alla nomina del Generale Vadalà come Commissario Unico alla Terra dei Fuochi.

“La sentenza della CEDU, i lavori parlamentari ed i fitti colloqui avuti con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che ringrazio per l’impegno, hanno portato ad importanti passi avanti: il completamento della perimetrazione del SIN Area vasta di Giugliano e la nomina del Generale Vadalà a Commissario Unico alla Terra dei Fuochi.

Finalmente segniamo un passo decisivo per l’istituzione del Sito di Interesse Nazionale di Giugliano, previsto da una legge del 2020 a mia firma, ma ancora bloccato a causa della frammentazione di competenze tra Regione e Governo. In queste settimane si è chiusa la perimetrazione finale e così il Ministro ha potuto procedere alla nomina di un Commissario Unico, individuato nella persona del Generale Vadala’, che avrà il compito di mettere in sicurezza e bonificare le discariche dell’Area vasta di Giugliano, che rappresenta una delle zone più inquinate del nostro Paese.

Sono certa che la struttura commissariale guidata dal Generale Vadalà ha le competenze giuste per imprimere un’accelerazione importante per ripristinare la bellezza di questa nostra terra martoriata da decenni di scempi ambientali commessi da imprenditori senza scrupoli che hanno fatto affari con la camorra sulla pelle dei cittadini! Al Generale Vadalà auguro buon lavoro.

Avrà tutto il mio supporto istituzionale. Grazie a chi ha permesso di raggiungere questo risultato, al Ministro e a tutti i cittadini, i comitati e le associazioni che si battono da anni per questo territorio. Insieme siamo una forza!”