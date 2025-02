Sanità: Mattia (Pd), a oncologia Umberto I “ambulatorio fantasma”

AgenPress. “Ho depositato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere al presidente Rocca, con delega alla Sanità, perché l’ambulatorio oncologico del policlinico Umberto I di Roma è stato trasferito mesi fa presso il presidio George Eastman senza che questo cambio di sede venisse nel frattempo tracciato su ReCup.

Questo ha fatto sì che, in base a quanto segnalato, molti pazienti che avevano prenotato una visita all’ambulatorio oncologico dell’Umberto I tramite ReCup, abbiano poi scoperto il trasferimento della struttura solo una volta giunti sul posto. Una spiacevole sorpresa che spero non debba ripetersi ai danni dei pazienti oncologici che già si trovano ad affrontare un percorso di cura impegnativo sotto diversi profili.

Come Regione Lazio e come Istituzioni dobbiamo facilitare il loro percorso terapeutico con una buona sanità pubblica e non con un ‘ambulatorio fantasma’ che li costringe a compiere l’ennesima odissea fatta di disservizi che possono diventare fonte di ulteriore sofferenza”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.