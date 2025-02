Nasce “IMAGINE”, il nuovo format di Women for Oncology

Parte l’iniziativa promossa dall’Associazione delle oncologhe italiane per generare una cultura e un pensiero aperto sui temi dell’oncologia: incontri e webinar di formazione a livello nazionale con relatori di spicco. Obiettivo: impegnarsi concretamente per una medicina e una sanità migliore.

AgenPress. Se lo puoi sognare lo puoi fare, dice un celebre aforisma. Ma se lo immagini, certamente sei già al lavoro per creare ciò in cui credi. Women for Oncology Italy, Associazione che riunisce oltre mille oncologhe italiane, invita a disegnare nuovi scenari nel percorso di contrasto al tumore, con ‘IMAGINE’, il nuovo format di incontri e webinar ideato dall’Associazione per proporre alla sanità e alla comunità scientifica italiana una modalità totalmente nuova di raccontare l’oncologia, le sue sfide, i suoi traguardi e soprattutto la sua voglia di guardare al futuro con speranza e fiducia nella ricerca e nei tanti professionisti che ogni giorno si impegnano per offrire sempre migliori chance per superare la malattia.

Il progetto è stato presentato il 25 febbraio in una conferenza stampa allo Spazio Circolo della Stampa di Milano, a cui hanno partecipato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy, Nicla La Verde, tesoriere, Laura Locati, componente del direttivo. Moderatore d’eccezione il giornalista e conduttore radiofonico Massimo Cirri.

“Il progetto IMAGINE nasce da un sogno e, se possiamo sognare il futuro, possiamo anche metterlo in pratica – ha spiegato la Presidente di Women for Oncology Rossana Berardi – Partendo dal valore dell’immaginazione, ci diamo un obiettivo importante: dare delle risposte concrete alle professioniste in ambito oncologico, ma in generale a tutti coloro che possano beneficiarne. Oggi le competenze tecniche non bastano più da sole per realizzare il nostro obiettivo. Per poterlo fare abbiamo bisogno di essere più completi, più formati nelle soft skills, abilità trasversali che molto spesso non vengono insegnate. Il progetto IMAGINE va a colmare un vuoto formativo e va a proporre un programma diversificato, gratuito, per tutte le partecipanti e i partecipanti”.

Un programma vasto e articolato, dunque, che Laura Locati ha così riassunto: “Il progetto, di carattere nazionale, si articola in una serie di incontri a livello regionale, sia tramite webinar sia con incontri in presenza. Gli argomenti che tratteremo saranno incentrati anche sul tema della leadership, poi si va dal tema della comunicazione a quello del management sanitario, per arrivare agli aspetti della psicologia oncologica e della sessualità legati ai pazienti”.

Nicla La Verde ha infine affrontato il tema delle attività di Women for Oncology: “La nostra azione è volta a creare consapevolezza nelle donne oncologhe sul proprio potere anche interiore, ma per altri versi portiamo avanti iniziative culturali, di cui IMAGINE è un esempio lampante, condotte da donne ma non solo. Il tema dell’inclusività riguarda tutti, poiché crediamo che una società che rappresenti anche le minoranze sia più ricca rispetto ad una mono-argomentata”.