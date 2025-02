Alessandro Dagnino Assessore all’Economia della Regione Siciliana all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Alessandro Dagnino, Assessore all’Economia della Regione Siciliana che ha cosi dichiarato: “Il Pil della Sicilia, nel 2023, ha registrato una crescita rispetto al precedente anno pari al +2,2% segnalando la crescita maggiore nel nostro paese. Le proiezioni ci fanno ritenere che anche i dati relativi al 2024 rispetteranno questo trend. Tutto ciò è frutto delle politiche di sviluppo intraprese dal governo Schifani e dalla forte attenzione agli investimenti della Regione Siciliana. Il nostro obiettivo è migliorare le performance attraverso politiche di semplificazione burocratica, di incentivo della crescita dimensionale delle aziende e attraverso l’attrazione di nuovi investimenti ”