Usa-Ucraina. Zelensky: “ringrazio l’America e il Congresso. Abbiamo bisogno di una pace giusta e duratura, stiamo lavorando per questo”

AgenPress – “Grazie America, grazie per il tuo supporto, grazie per questa visita. Grazie @POTUS Congresso e popolo americano. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e noi stiamo lavorando proprio per questo”.

“Ho parlato con il presidente della Billy Graham Evangelistic Association e dell’organizzazione Samaritan’s Purse, Franklin Graham. Grazie per le vostre preghiere per la pace in Ucraina, per aver aiutato i bambini ucraini e tutto il nostro popolo. In un momento in cui la Russia commette un crimine dopo l’altro, questo sostegno è più importante che mai. La Russia ha rapito migliaia di bambini ucraini dai territori occupati e dobbiamo fare tutto il possibile per riportarli a casa, dalle loro famiglie, in Ucraina. Noi nel nostro Stato stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la libertà religiosa, preservare la vita normale, restaurare ciò che è stato distrutto dai russi e impedire loro di bruciare le nostre città e i nostri villaggi, le nostre scuole e le nostre chiese fino a ridurle in cenere. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno”.

I ringraziamenti di Zelensky sono arrivati ​​dopo un’accesa discussione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Casa Bianca, durante la quale i leader americani lo hanno rimproverato per non essere stato sufficientemente grato per gli aiuti degli Stati Uniti.

Zelensky ha lasciato l’incontro senza tenere la conferenza stampa programmata con Trump o firmare l’attesissimo accordo sui minerali critici con gli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, Trump avrebbe ordinato a Zelensky e alla delegazione ucraina di lasciare la Casa Bianca dopo la discussione nello Studio Ovale.

Dopo l’incontro, Trump ha scritto sulla sua piattaforma social Truth Social che Zelensky aveva “mancato di rispetto” agli Stati Uniti e che potrebbe tornare alla Casa Bianca “quando sarà pronto per la pace”.