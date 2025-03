Consiglio Ue. Zelensky: discusso del rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina e di tutta l’Europa

AgenPress – “Durante un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, a Bruxelles, abbiamo discusso del rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina e di tutta l’Europa”.

Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi ha partecipato al vertice straordinario a Bruxelles.

“Difesa aerea, armi e munizioni per l’Ucraina, consegne tempestive, rafforzamento dell’industria della difesa ucraina, negoziati di adesione all’Ue, necessità di aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia e contrasto all’elusione delle sanzioni: questi alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato oggi. Sono grato per la leadership nel discutere del potenziamento delle capacità di difesa dell’Europa e del rafforzamento dell’Ucraina, nonché per tutto il supporto nel percorso verso una pace giusta e duratura. È molto importante che gli ucraini non siano soli: lo sentiamo e lo sappiamo”.