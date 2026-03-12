Coin: Mimit, prosegue il percorso di risanamento. Dall’azienda segnali concreti di rilancio

AgenPress. Prosegue il percorso di risanamento aziendale di Coin, storica realtà del retail italiano che coinvolge oltre mille lavoratori, colpita da una grave crisi finanziaria.

Nel corso del tavolo riunito al Mimit, la società ha illustrato l’andamento dei primi cinque mesi di gestione, confermando l’impegno degli azionisti a sostenere il rilancio dell’azienda. È stata inoltre annunciata l’intenzione di valutare nel 2026 un nuovo e significativo apporto di capitale, destinato a investimenti nella rete dei negozi e alla trasformazione digitale dell’impresa.

È stato altresì riferito che sono in fase di definizione partnership commerciali con gruppi internazionali leader del settore, volte al rinnovamento degli spazi espositivi e all’attivazione di un piano marketing dedicato.

Sul fronte occupazionale, l’azienda ha ribadito la volontà di mantenere la presenza nei territori storici, in particolare nelle sedi venete di Verona e Mestre, accogliendo in tal senso la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sen. Matteo Gelmetti, e si è impegnata ad individuare soluzioni alternative nelle città dove sono state annunciate chiusure. Per i negozi coinvolti saranno utilizzati ammortizzatori sociali finalizzati alla tutela dell’occupazione, con l’impegno a non ricorrere a licenziamenti collettivi e a salvaguardare tutti i lavoratori della rete vendita.

Il lavoro svolto dal Ministero, in stretto raccordo con le organizzazioni sindacali, conferma l’importanza del dialogo istituzionale e del confronto costante tra le parti per sostenere il rilancio industriale, favorendo soluzioni condivise e durature e tutelando l’occupazione.

Un nuovo incontro è previsto per il 14 maggio.