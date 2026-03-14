Meta: licenziamenti di massa a causa dell’aumento dei costi dell’IA

AgenPress. Meta sta pianificando licenziamenti di massa che potrebbero interessare il 20% o più della sua azienda, nel tentativo di compensare i costosi investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e prepararsi alla maggiore efficienza derivante dai lavoratori assistiti dall’IA.

Non è stata ancora fissata una data per i tagli e la loro entità non è stata definita, hanno affermato alcune fonti.

Di recente, i dirigenti di alto livello hanno comunicato i piani ad altri leader senior di Meta, chiedendo loro di iniziare a pianificare le riduzioni di personale.

Se Meta si attiene alla percentuale del 20%, i licenziamenti saranno i più significativi per l’azienda dalla ristrutturazione avvenuta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, soprannominata “l’anno dell’efficienza”. Secondo l’ultimo bilancio, al 31 dicembre l’azienda impiegava quasi 79.000 persone.

Nel novembre 2022, l’azienda ha licenziato 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% della sua forza lavoro dell’epoca. Circa quattro mesi dopo, ha annunciato il taglio di altri 10.000 posti di lavoro.