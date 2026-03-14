Meta: licenziamenti di massa a causa dell’aumento dei costi dell’IA

AgenPress. Meta sta pianificando licenziamenti di massa che potrebbero interessare il 20% o più della sua azienda, nel tentativo di compensare i costosi investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e prepararsi alla maggiore efficienza derivante dai lavoratori assistiti dall’IA.
Non è stata ancora fissata una data per i tagli e la loro entità non è stata definita, hanno affermato alcune fonti.
Di recente, i dirigenti di alto livello hanno comunicato i piani ad altri leader senior di Meta, chiedendo loro di iniziare a pianificare le riduzioni di personale.
Se Meta si attiene alla percentuale del 20%, i licenziamenti saranno i più significativi per l’azienda dalla ristrutturazione avvenuta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, soprannominata “l’anno dell’efficienza”. Secondo l’ultimo bilancio, al 31 dicembre l’azienda impiegava quasi 79.000 persone.
Nel novembre 2022, l’azienda ha licenziato 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% della sua forza lavoro dell’epoca. Circa quattro mesi dopo, ha annunciato il taglio di altri 10.000 posti di lavoro.
L’azienda ha dichiarato di voler investire 600 miliardi di dollari per costruire data center entro il 2028. All’inizio di questa settimana, ha acquisito Moltbook , una piattaforma di social networking creata per agenti di intelligenza artificiale. Meta sta inoltre spendendo almeno 2 miliardi di dollari per acquisire la startup cinese di intelligenza artificiale Manus.