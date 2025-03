Consiglio Ue. Meloni: Putin che dice Macron è come Napoleone? Stendere art. 5 della Nato all’Ucraina. Riarmo non è la parola adatta

AgenPress – “Putin che chiama Napoleone Macron? In questo momento non serve rispondere, mi sembrano manifestazioni verso il proprio pubblico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Consiglio Europeo straordinario.

Putin dice che “prenderà tutto ciò che è nostro” parlando dei territori occupati in Ucraina, è una frase che ho già sentito “in una famosa serie Tv questa”.

Sull’articolo 5 della Nato, Meloni ha affermato che “sulle truppe europee sono molto molto perplessa, non lo considero efficace. Escludo che possano essere inviati soldati italiani. Meglio pensare a soluzioni più durature. Estendere l’articolo 5 della Nato sarebbe una soluzione duratura”.

“Riarmo non è la parola adatta: il tema difesa riguarda materie prime e tantissimi altri domini. Stiamo dando messaggi non chiari ai cittadini”, ha aggiunto la premier.

“Hanno accolto una proposta dell’Italia di scorporare le spese difesa dal deficit-pil. Circa il debito ci sono dei rischi, stiamo pensando a strumenti di garanzie su investimenti privati sul modello di Invest Eu”.

“Abbiamo condotto una battaglia per escludere la possibilità che i fondi di coesione venissero forzatamente dirottati alle spese sulla difesa. E’ rimasta una clausola che prevede la volontarietà: le nazioni che vorranno lo potranno fare, non possiamo impedire che altri decidano di fare questa scelta. Ma l’Italia non intende farlo e proporrò al Parlamento di chiarire fin da subito che l’Italia non intende dirottare fondi della coesione, importantissimi per noi, sull’acquisto di armi. Sarà una decisione che prenderemo insieme al Parlamento”.