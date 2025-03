8 marzo, Schillaci: “Donne motore del servizio sanitario nazionale”

AgenPress. “Le donne sono il motore del servizio sanitario nazionale, a loro in questa giornata rivolgo il mio pensiero e il mio ringraziamento per la competenza e la dedizione con cui ogni giorno si prendono cura della nostra salute”.

E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci in occasione della Giornata internazionale delle Donne.

“Sono sempre più numerose le donne impegnate nella sanità: costituiscono il 70% del personale e sono una risorsa che dobbiamo tutelare e valorizzare, a partire da una maggiore sicurezza. Le donne infatti continuano ad essere le principali vittime di aggressioni in ambito sanitario, un fenomeno inaccettabile su cui da subito il Governo è intervenuto con misure concrete e severe. Ma il nostro impegno è rivolto a tutte le donne, alle quali dobbiamo garantire benessere e salute lungo tutto l’arco della vita e in ogni contesto lavorativo. Con questa consapevolezza lavoriamo per migliorare la prevenzione, l’assistenza e la cura nella convinzione che attraverso una piena tutela della salute delle donne possiamo realizzare quei principi di equità, inclusione e uguaglianza su cui si fonda il nostro servizio sanitario”.