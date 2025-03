Trump difende i bombardamenti di Putin sull’Ucraina. “Penso che stia facendo quello che chiunque altro farebbe”

AgenPress – Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin stava “facendo quello che chiunque avrebbe fatto” dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro l’Ucraina, pochi giorni dopo che gli Stati Uniti avevano interrotto i fondamentali servizi segreti e gli aiuti militari a Kiev.

Parlando venerdì ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha affermato che trova “più facile” lavorare con la Russia che con l’Ucraina e che Putin “vuole porre fine alla guerra”.

“Sto trovando più difficile, francamente, trattare con l’Ucraina. E loro non hanno le carte in regola”, ha detto Trump. “In termini di accordo finale, potrebbe essere più facile trattare con la Russia “.

Alla domanda se il leader russo stesse approfittando della pausa nella condivisione di informazioni di intelligence e negli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina, Trump ha risposto: “In realtà penso che stia facendo quello che chiunque altro farebbe”.

Alti funzionari statunitensi e ucraini hanno in programma di incontrarsi in Arabia Saudita la prossima settimana, mentre Volodymyr Zelensky e i suoi consiglieri cercano di rilanciare le relazioni con gli Stati Uniti dopo un vertice fallito nello Studio Ovale durante il quale Trump ha detto a Zelenskyy che stava “giocando con la terza guerra mondiale”.

Venerdì la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili contro gli impianti energetici ucraini, in seguito alla decisione degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina, che aveva contribuito a indirizzare il fuoco nemico.

Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha detto: “Stiamo andando molto bene con la Russia. Ma in questo momento stanno bombardando a più non posso l’Ucraina”.

“Penso che lui [Putin] voglia fermare e risolvere la situazione e penso che li stia colpendo più duramente di quanto non abbia fatto finora e penso che probabilmente chiunque in quella posizione lo farebbe in questo momento”.

Nel suo discorso, Trump ha ribadito di avere buoni rapporti con Putin, nonostante le ricadute del suo primo mandato, quando i sospetti di accordi segreti tra i due leader hanno portato a uno scandalo politico.

“Nonostante la bufala Russia, Russia, Russia, ho sempre avuto un buon rapporto con Putin”, ha detto Trump. “Lui vuole porre fine alla guerra. E penso che sarà più generoso di quanto non debba essere”.