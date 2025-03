Arabia Saudita. Zelensky è a Gedda per incontrare bin Salman. Sul tavolo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelenskiy è in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman, un giorno prima dei colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi che, secondo Washington, potranno portare a sostanziali progressi verso la fine della guerra tra Ucraina e Russia.

Gli Stati Uniti, un tempo principale alleato dell’Ucraina, hanno capovolto la loro politica sul conflitto nel dichiarato tentativo di porre rapidamente fine ai combattimenti, interagendo direttamente con Mosca e interrompendo al contempo l’assistenza militare e la condivisione di intelligence per l’Ucraina, invasa su vasta scala dalle truppe russe nel 2022.

Alle prese con il nuovo approccio della Casa Bianca, l’Ucraina ha spinto per relazioni “pragmatiche” dopo che il disastroso incontro nello Studio Ovale tra Zelenskiy e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sfociato in asprezza il mese scorso.

Più tardi lunedì Zelenskiy dovrebbe incontrare il principe ereditario saudita, il cui Paese ha svolto un ruolo di mediazione dopo l’invasione russa , ad esempio mediando gli scambi di prigionieri e ospitando i colloqui del mese scorso tra Mosca e Washington.

I colloqui di martedì tra funzionari statunitensi e ucraini rappresentano la prima sessione ufficiale dopo l’incontro fallito di Zelenskiy alla Casa Bianca, e l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato di nutrire grandi speranze.

“Penso che andremo lì con l’aspettativa di fare progressi sostanziali”, ha affermato in un’intervista con Fox News.

Alla domanda se pensasse che Zelenskiy sarebbe tornato negli Stati Uniti per firmare un accordo sui minerali questa settimana, Witkoff ha detto: “Sono davvero fiducioso. Tutti i segnali sono molto, molto positivi”.

I paesi del Golfo hanno tradizionalmente svolto il ruolo di mediatori tra Russia e Ucraina, in particolare per quanto riguarda gli scambi di prigionieri.

“L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo secondo della guerra. E abbiamo sempre detto che l’unica ragione per cui la guerra continua è la Russia”, ha scritto in un messaggio sui social media il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla vigilia del dei colloqui bilaterali in Arabia Saudita fra delegati di Ucraina e Stati Uniti.