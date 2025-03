Istat. In calo i prezzi della benzina, self sotto 1,8 euro al litro in media nazionale

AgenPress – Media nazionale della benzina in self service è sotto 1,8 euro al litro per la prima volta dal 10 gennaio. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,798 euro al litro (1,807 la rilevazione del 6 marzo), con le compagnie tra 1,786 e 1,813 euro al litro (no logo 1,790).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,703 euro al litro (rispetto a 1,714), con i diversi marchi tra 1,691 e 1,718 euro al litro (no logo 1,696). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,940 euro al litro (1,950 il valore del 6 marzo).

Nel servito della benzina gli impianti colorati hanno prezzi tra 1,872 e 2,017 euro al litro (no logo 1,848). La media del diesel servito è 1,846 euro al litro (contro 1,856), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,781 e 1,923 euro al litro (no logo 1,754). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,747 e 0,762 euro al litro (no logo 0,734). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,518 a 1,590 euro al kg (no logo 1,531).