AgenPress – Vladimir Putin ha reso note le condizioni alle quali la Russia sarà pronta a soddisfare la richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di risparmiare i soldati ucraini nella regione di Kursk: è necessario un ordine corrispondente da parte delle autorità ucraine di deporre le armi.

“Per attuare in modo efficace l’appello del Presidente degli Stati Uniti, è necessario un ordine corrispondente da parte della leadership politico-militare dell’Ucraina affinché le sue unità militari depongano le armi e si arrendano”, ha affermato Putin durante un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza russo.

Ha sottolineato che in questo caso la vita dei soldati ucraini sarà garantita. Putin ha dichiarato di aver letto la richiesta del Presidente degli Stati Uniti di risparmiare il personale militare ucraino bloccato nella regione di Kursk.

“Vorrei dire che abbiamo letto l’appello odierno del Presidente degli Stati Uniti, signor Trump, per risparmiare la vita dei militari ucraini, alcune delle cui parti sono bloccate dalle truppe russe nella zona di invasione delle Forze armate ucraine nella regione di Kursk”, ha detto Putin durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo.

Secondo lui, “i militanti ucraini hanno commesso numerosi crimini contro la popolazione civile nella zona di invasione”. “Questi atti, come ho già detto, sono classificati dall’ufficio del Procuratore generale della Federazione Russa come terrorismo. Allo stesso tempo, comprendiamo l’appello del Presidente Trump a essere guidato da considerazioni umanitarie in relazione a questi militari”.

“A questo proposito, vorrei sottolineare che se deporranno le armi e si arrenderanno, sarà loro garantita la vita e un trattamento dignitoso in conformità con le norme del diritto internazionale e del diritto della Federazione Russa”.