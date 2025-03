Radicali. Il 15 marzo in piazza con le bandiere dell’Ucraina. “Questo non è il tempo della paura né delle esitazioni”

AgenPress – “A chi rifiuta questa bandiera, a chi la calpesta, a chi vuole umiliarla, rispondiamo con fermezza: a loro non cederemo mai il vessillo dell’Europa.

Questo non è il tempo della paura né delle esitazioni. La Storia bussa di nuovo alle nostre porte e chiede coraggio.

Per questo il 15 marzo saremo in piazza del Popolo a Roma, con la bandiera dell’Unione Europea, con quella del popolo ucraino e di tutti i popoli che resistono, che hanno la forza di immaginare gli Stati Uniti d’Europa”. Così i Radicali sui social.

In una nota il segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino ha affermato di ribadire “la nostra presenza alla manifestazione di domani indetta da Michele Serra, consapevoli che chi calpesta o dimentica la bandiera ucraina oggi, chi pretende la resa di un popolo non ha compreso nulla del progetto spinelliano e pannelliano di federazione europea. In piazza noi ci saremo con le bandiere europee, con quelle ucraine e soprattutto ripetendo un concetto fondamentale: senza riarmo non vacilla solo l’Unione Europea, ma vacillano le nostre democrazie e le nostre libertà. Non basta invocare l’Esercito comune, occorre creare le basi per una nuova deterrenza che è fondamentale per il mantenimento della pace. Sostenere il contrario equivale ad alimentare i venti imperialisti dei peggiori dittatori del mondo, a partire Putin”.