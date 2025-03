Inflazione: Istat, febbraio +1,6% su anno

AgenPress. Secondo i dati definitivi di febbraio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, dal +1,5% di gennaio.

“Dati allarmati! Prosegue la corsa dei prezzi, anche meno rispetto alla stima preliminare. Un’impennata che, su base tendenziale, prosegue ininterrottamente da settembre 2024, passando da 0,7% a 1,6%, più del doppio in appena 5 mesi. Una fiammata dovuta anche al caro bollette, contro le quali, purtroppo, il Governo è intervenuto tardivamente, non impedendo gli effetti nefasti sull’inflazione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“Preoccupante anche il rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari che salgono su base annua da +2,1% di gennaio a +2,4% di febbraio. Anche il carrello della spesa prende il volo e passa da +1,7% a +2% sempre nei dati tendenziali” prosegue Dona.

“Se l’inflazione pari a +1,6% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita complessivamente pari a 578 euro su base annua, è ancor più grave che ben 219 euro in più se ne vadano solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, la spesa obbligata per definizione e addirittura 239 per il carrello della spesa. Una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 528 euro, 194 euro sono soltanto per cibo e bevande, 214 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 152 euro in più, 166 euro per la spesa di tutti i giorni” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di febbraio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 152 194 219 +2,4 Bevande alcoliche e tabacchi 14 18 18 +2,6 Abbigliamento e calzature 10 14 17 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 126 132 137 +3,1 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 5 +0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 21 24 24 +1,5 Trasporti -3 -5 -6 -0,1 Comunicazioni -44 -58 -64 -5,0 Ricreazione, spettacoli e cultura 16 22 28 +1,3 Istruzione 6 9 17 +2,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 54 76 92 +2,9 Altri beni e servizi 69 96 90 +2,7 TOTALE RINCARO ANNUO 423 528 578 +1,6 CARRELLO DELLA SPESA 166 214 239 +2,0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati