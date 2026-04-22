Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Booking.com, Codacons bene indagine

UTENTI CHE USANO PIATTAFORMA HANNO DIRITTO A MASSIMA TRASPARENZA. IN ITALIA IL 70% DELLE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE AVVIENE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

AgenPress. Bene per il Codacons l’istruttoria aperta dall’Antitrust dei confronti di Booking.com per presunte pratiche commerciali scorrette legate ai programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus”.

Gli utenti che utilizzano piattaforme di prenotazioni alberghiere come Booking hanno diritto alla massima trasparenza, perché i risultati e le indicazioni offerti da tali siti sono in grado di indirizzare e modificare le scelte economiche dei consumatori – spiega il Codacons – Enfatizzare elementi come la qualità, il prezzo, i servizi al pubblico, in assenza di criteri oggettivi e solo perché la struttura paga commissioni più alte, rappresenterebbe una forma di inganno per gli utenti, e potrebbe determinare danni economici portando gli utilizzatori della piattaforma a spendere addirittura di più nell’errata convinzione di fare la scelta migliore e più conveniente.

Una circostanza ancora più grave se si considera che in Italia il 70% delle prenotazioni alberghiere avviene oggi tramite siti specializzati, con Booking.com che detiene il 42% delle prenotazioni digitali – conclude il Codacons.