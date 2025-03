A poche ore dalla telefonata Putin-Trump, la Russia attacca l’Ucraina con droni kamikaze

AgenPress – La Russia ha attaccato l’Ucraina con droni kamikaze e missili terra-aria S-300 durante la notte, hanno affermato le autorità ucraine, poche ore dopo che Vladimir Putin aveva comunicato a Donald Trump che avrebbe firmato un cessate il fuoco parziale e temporaneo.

Trump e Putin hanno parlato per più di due ore martedì sera e, mentre il presidente russo ha respinto la richiesta di Trump di un cessate il fuoco completo di 30 giorni, a cui l’Ucraina aveva aderito la scorsa settimana a Gedda , i due hanno concordato una moratoria sugli attacchi contro obiettivi energetici e infrastrutturali.

Tuttavia, poco dopo la fine della chiamata, le sirene antiaeree hanno suonato a Kiev. Circa 45 droni hanno attaccato la regione attorno alla capitale e il fuoco antiaereo è stato udibile in tutta la capitale durante la notte.

Le autorità hanno affermato che numerose case e auto sono state danneggiate dai droni caduti a Bucha e in altre aree attorno alla capitale, e due persone sono rimaste ferite. Nella città orientale di Sumy, un drone ha colpito un edificio ospedaliero, richiedendo l’evacuazione di oltre 100 pazienti. In un incidente separato, un civile è morto in un villaggio vicino.

“In molte regioni possiamo sentire esattamente cosa vuole la Russia”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino.

L’Ucraina ha anche continuato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia durante la notte, colpendo apparentemente un deposito di petrolio nella regione meridionale di Krasnodar. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto 57 droni ucraini, la maggior parte nella regione di Kursk, dove le forze ucraine si sono recentemente ritirate da un piccolo pezzo di territorio che hanno occupato negli ultimi sette mesi.

L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha detto a Fox News che i colloqui per finalizzare l’accordo tra le due parti inizieranno domenica. “Abbiamo alcuni dettagli da risolvere, ovviamente, ma inizieremo domenica a Jeddah, e oltre passeremo a un cessate il fuoco completo”, ha detto.

Ha descritto l’appello come “due grandi leader che si uniscono per il miglioramento dell’umanità”.

Poco dopo la fine della chiamata, Trump ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social di aver avuto una conversazione “molto buona e produttiva” con Putin.

“Abbiamo concordato un cessate il fuoco immediato su tutta l’energia e le infrastrutture, con l’intesa che lavoreremo rapidamente per ottenere un cessate il fuoco completo e, in definitiva, la FINE di questa orribile guerra tra Russia e Ucraina”.

Trump è stato desideroso di raggiungere un accordo rapido per porre fine alla guerra, ma molti in altre capitali occidentali temono che ciò possa comportare pressioni sull’Ucraina affinché accetti un accordo sfavorevole, poiché la Russia non mostra alcun segno di allentare le sue richieste massimaliste di pace.

Una dichiarazione del Cremlino ha affermato che Putin ha impartito un ordine all’esercito russo di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Tuttavia, ha aggiunto che per accettare un cessate il fuoco completo Mosca avrebbe prima richiesto che tutti gli aiuti militari occidentali all’Ucraina cessassero.

“È stato sottolineato che una condizione fondamentale per prevenire l’escalation del conflitto e lavorare alla sua risoluzione attraverso mezzi politici e diplomatici deve essere la cessazione completa degli aiuti militari stranieri e la fornitura di intelligence a Kiev”, ha affermato il Cremlino.