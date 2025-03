Assago, lotta al bullismo: alla Giornata Internazionale Felicità ha partecipato il giornalista Biagio Maimone con il suo libro sulla parola vitale

AgenPress. Si e tenuta il 20 marzo, al Forum di Assago, in occasione della Giornata Mondiale della Felicita, la live exeperience “Happiness On Tour“, iniziativa totalmente gratuita ideata dal Professor Walter Rolfo e organizzata dalla Fondazione della Felicità ETS, in collaborazione con la Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Assago, e con il sostegno della “UN SDG Action Campaign“. Ispirato a una ricerca dell’Università di Harvard, che dimostra come sia la felicità a generare il successo e non viceversa, l’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di coltivare la propria felicità. Sul palco si sono alternati formatori, mental coach sportivi, artisti, manager, professori universitari, musicisti e creator digitali, che hanno condiviso le loro esperienze personali e professionali legate alla felicità. È stata una serata coinvolgente, tra intrattenimento e formazione, che ha offerto un’occasione di crescita e networking per il mondo aziendale, con un focus sulle soft skill.

Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro con alcuni giornalisti e addetti ai lavori, tra cui lo scrittore e giornalista di Assago Biagio Maimone, il quale è stato intervistato dal Dottor Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità, in merito ai contenuti del suo libro “La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio- umanitario”. Il testo pone in luce l’importanza dell’uso della parola vitale per contrastare il linguaggio violento ed offensivo di alcuni social e di alcuni media.

Nel libro, che ha ricevuto la benedizione di Sua Santità Papa Francesco, il messaggio di

sostegno di diverse personalità e che è stato presentato nell’Istituto Italiano di Cultura di New York, è sottolineata l’importanza dell’uso corretto e gentile della parola, che può costruire ponti di amore tra le persone e tra realtà culturali, sociali, politiche e religiose

diverse.

“La violenza, il cyberbullismo e l’incitazione all’odio non devono essere avvolti dal silenzio, ma combattuti da un sano impegno che disciplini l’uso della parola, in modo

che essa non divenga strumento di violenza e generi, pertanto, forme molto gravi di bullismo e comunicazioni nocive all’educazione dei giovani, facendo degenerare l’intera società verso l’involuzione morale” ha dichiarato Biagio Maimone, il quale darà vita, nei prossimi giorni, insieme ad altri giornalisti e comunicatori, all’Associazione “Progetto Vita e Umanità – La Comunicazione al servizio degli ultimi e degli indifesi“.

Maimone, inoltre, ha sottolineato: “Il dialogo crea la pace e l’armonia e,

conseguentemente, la felicità. Si è felici se si instaurano sane e proficue relazioni che nascono da una comunicazione che pone al centro il rispetto della dignità umana.

Si può essere felici solamente quando tutti siamo posti nella condizione di poter essere felici perché la felicità non deve essere prerogativa solo ad alcuni, ma un diritto a cui

tutti possano accedere. Sono felice se anche tu sei felice: è questo il mio slogan”.