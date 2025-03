Carlo Calenda: “La politica, da trent’anni è alla deriva, in balia dell’anarchia dei veti incrociati”

Dal fatto che la politica, da trent’anni, è alla deriva, in balia dell’anarchia dei veti incrociati.

Si ha il terrore di prendere la benché minima decisione perché in essa scorgiamo la rinascita di uno stato autocratico, non capendo che proprio in questo modo prepariamo l’avvento di un’autocrazia. Le democrazie cadono quando non decidono.