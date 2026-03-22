Cottarelli all’Unical: economia e futuro al centro dell’incontro del Rotary

AgenPress. Il Rotary Club Rende promuove un appuntamento di alto profilo culturale e istituzionale, aperto alla cittadinanza, in programma martedì 24 marzo alle ore 17:30 presso l’Aula Magna del Centro Congressi B. Andreatta dell’Università della Calabria, a Rende.

Al centro dell’iniziativa la cerimonia di conferimento dell’“Encomio Speciale alla Carriera” al professor Carlo Cottarelli, tra i più autorevoli economisti italiani a livello internazionale. Un riconoscimento che intende valorizzare un percorso professionale di primo piano, sviluppatosi tra istituzioni nazionali e organismi globali. Cottarelli ha operato presso il Servizio Studi della Banca d’Italia e ha ricoperto incarichi apicali nel Fondo Monetario Internazionale, dove è stato Direttore Esecutivo e Direttore del Dipartimento Affari Fiscali.

In Italia è stato inoltre Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, contribuendo al dibattito sulle politiche di bilancio e sostenibilità del debito. Attualmente insegna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è autore di numerosi volumi dedicati all’analisi economica. Dopo la cerimonia, il professore terrà una Lectio Magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”, offrendo una lettura critica delle trasformazioni economiche del Paese e delle sfide che attendono il sistema produttivo.

A moderare l’incontro sarà il professor Francesco Aiello, ordinario di Politica Economica e Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’ateneo calabrese. L’evento si propone come un momento di confronto e approfondimento su temi centrali per il futuro economico nazionale, confermando il ruolo del Rotary come promotore di iniziative di valore per il territorio. L’ingresso è libero.

Elia Fiorenza