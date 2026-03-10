Ubaldo Livolsi: “Innovazione industriale e intelligenza artificiale leve strategiche per i mercati emergenti”

AgenPress. Rafforzare il ruolo dell’innovazione tecnologica come motore di competitività industriale e sviluppo dei mercati emergenti: è questo l’impegno al centro dell’attività del Prof. Ubaldo Livolsi, Presidente della Commissione “Mercati Emergenti, Industria e Innovazione” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”.

La Commissione avvierà fin da subito iniziative e tavoli operativi dedicati all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi industriali, al sostegno delle filiere produttive strategiche e alla valorizzazione delle opportunità offerte dai mercati internazionali ad alto potenziale di crescita.

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta una leva fondamentale per modernizzare il sistema industriale e rafforzare la presenza dell’Italia nei mercati globali”, ha dichiarato Livolsi. “Servono visione strategica, investimenti mirati e un forte raccordo tra finanza, industria e innovazione”.

Banchiere e docente di finanza strategica con una lunga esperienza nei mercati internazionali, Livolsi promuove un modello di sviluppo che integra competitività, sostenibilità e capacità di attrarre capitali verso progetti ad alto contenuto tecnologico.

Tra le priorità della Commissione figurano il sostegno all’industria 4.0, la promozione dell’innovazione nelle PMI, l’accesso ai capitali per le imprese innovative e il rafforzamento della cooperazione economica nei mercati emergenti.

“L’innovazione non è solo tecnologia ma politica industriale, capacità di sistema e presenza internazionale”, conclude Livolsi. “L’obiettivo è creare le condizioni per una crescita strutturale e duratura”.

L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare, impegnato a valorizzare l’Intelligenza Artificiale come leva di sviluppo sostenibile e competitività internazionale.