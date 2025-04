Dazi: Rojc (Pd), crolli borsa sono perdite di risparmi per famiglie

AgenPress. “I crolli in borsa rischiano di trasferirsi sull’economia reale e sulla vita delle persone, sono anche perdite per risparmi e investimenti di famiglie. Il Governo Meloni superi la sua ambiguità costitutiva verso l’Europa e per proteggere gli italiani tenga la barra dritta in mezzo alla tempesta dei dazi”.

Lo dichiara la capogruppo Pd nella commissione Affari europei del Senato Tatjana Rojc.

“Nessuno vuole una guerra commerciale ma non basta ripeterlo come un esorcismo perché – precisa Rojc – qualcuno l’ha iniziata. Anche se ci sono partiti che ancora adesso non aprono bocca sugli attacchi diretti di Trump all’economia dell’Italia, che è più esposta ai dazi di altri Paesi”.