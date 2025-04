A Verona Inps offre all’asta a prezzi vantaggiosi uffici sfitti

AgenPress. L’Istituto prosegue anche nella città di Verona il piano di vendite del proprio patrimonio immobiliare offrendo, con bando d’asta 25010 pubblicato il 03/04/2025, undici uffici sfitti. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del 06/05/2025. Gli immobili possono essere visitati a seguito di richiesta da inoltrare tramite il sito https://inps.romeogestioni.com/aste/prenota

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Centrale del Patrimonio alla casella mail: dc.patrimonioinvestimenti@inps.it, la Direzione Regionale del Veneto patrimonio.veneto@inps.it oppure ancora la società di gestione alla casella mail: asteinps@grupporomeo.com

Recentemente alcuni appartamenti sfitti di proprietà dell’Istituto pubblicati nei recenti bandi d’asta di Verona, sono stati aggiudicati al primo turno. Risulta ora particolarmente interessante la nuova pubblicazione dell’avviso d’asta, si tratta di undici uffici sfitti che si trovano nelle vie Licata e Albere, tutti dotati di box auto in autorimessa condominiale.

Gli immobili offerti presentano una superficie che varia da 82 mq 189 mq e prezzi base d’asta da € 114.300,00, fino ad un max di € 257.900,00 con ambienti interni luminosissimi e ottimamente sfruttabili, presenti in alcuni casi anche ripostigli e balconi, posizionati in posti strategici della città, ben serviti dai mezzi pubblici e nelle vicinanze dei principali servizi quali farmacie, supermercati, scuole e appartamenti.

È coerente con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Istituto la dismissione tramite asta pubblica, con l’opportunità dell’offerta per singolo ufficio, senza oneri di mediazione e a prezzi vantaggiosi direttamente ai giovani professionisti, imprenditori o aziende già affermate sul territorio in cerca di espansione e a quanti sono interessati ad un investimento in un condominio dotato di tutti i servizi.

Il vantaggio derivante da queste aste pubbliche risulta essere duplice: da una parte vede l’Istituto alienare i propri beni immobili sfitti da tempo e non utili alle proprie sedi abbattendo i costi generali di funzionamento e dall’altro lato l’acquirente potrà investire in acquisti a prezzi vantaggiosi, trattandosi chiaramente di opportunità uniche nella zona.