Barche d’epoca e classiche, Dragoni e auto storiche alla prima edizione della Vela&Motori Cup

AgenPress. Un’opportunità di incontro tra collezionisti e appassionati di vele storiche e di autovetture d’epoca, un nuovo appuntamento annuale da inserire nel calendario delle regate veliche nazionali e internazionali, un evento dove lifestyle, sport, cultura e bellezza si integrano per offrire un’esperienza unica, nello splendido scenario della Riviera Ligure e con una particolare attenzione dedicata ai giovani e famiglie, con l’happening a loro riservato sulle vele della Flotta ‘Yacht Classic Royal Heritage’, l’associazione votata all’azione sociale ed alla formazione giovanile, partecipante all’evento.

Questi gli obiettivi della prima edizione della Vela&Motori Cup, in programma dall’8 all’11 maggio 2025 presso il Porto Luca Ferrari di Alassio. La manifestazione intende così celebrare il centenario del CNAM, il Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio, nato ufficialmente il 3 giugno 1925, organizzatore delle tre regate in programma.

Al Registro Italiano Miura e Registro Italiano Dino il compito di coordinare la partecipazione delle autovetture Lamborghini e Ferrari. Ideato da Alessandro Sgaravatti e Massimo Picco, il Registro Italiano Miura si propone come una piattaforma di incontro e valorizzazione, dedicata a quella che è considerata una delle massime espressioni del genio creativo italiano nel mondo dell’automobile. Attraverso un lavoro accurato di ricerca, documentazione e relazione tra i proprietari, il Registro Italiano Miura si candida a diventare il punto di riferimento e cuore pulsante di una vera e propria community, nata per celebrare e tramandare l’eredità di un mito senza tempo.

Coorganizzatori dell’evento la Marina di Alassio Porto Luca Ferrari e i suddetti Registri automobilistici, in collaborazione con Assonautica Imperia, Yacht Club Imperia (YCIM) e con il supporto della Flotta ‘Yacht Classic RH’. La manifestazione godrà del patrocinio della Regione Liguria, Città di Alassio – Assessorato allo Sport e Città di Imperia.

Alla prima edizione della Vela&Motori Cup parteciperanno gli Yacht d’Epoca e Classici (secondo il Regolamento AIVE-CIM, ossia in possesso del Certificato di Stazza CIM), la Classe Cruiser e fra essa anche i velieri classici dell’epoca IOR non stazzati CIM (con Rating FIV), la Classe Dragone (in tempo reale), lo storico monotipo da regata lungo 8,93 metri progettato nel 1929 dal norvegese Johan Anker ed ex classe olimpica tra il 1948 e il 1972. Potranno essere inoltre ammessi altri scafi a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

I partecipanti saranno ospitati presso gli ormeggi del Porto Luca Ferrari della Marina Alassio nel periodo compreso da sabato 3 a mercoledì 14 maggio 2025. Tra le imbarcazioni storiche già iscritte l’ultracentenaria Barbara, uno yawl Camper & Nicholsons varato in Inghilterra nel 1923, lo sloop Greylag del 1932, un progetto dell’inglese Thomas Harrison Butler arrivato in Italia nel 2014, gli scafi della Classe Dragone e ben sei rappresentanti della Flotta ‘Yacht Classic RH’, fra essi lo splendido Sangermani Sparkman & Stephens ‘Sandra’ del 1972, lo Swan Ron Holland ‘Triboulet’ del 1985, storico n. 1 di questo iconico modello IOR, l’Alpa 11,50 Sparkman & Stephens ‘A Blue Shadow’ del 1982, il First 30 Andrè Maurice “Hivaoa” del 1980, il Grand Soleil 34 di Jean Finot ‘Daimadda’ del 1976 ed il Craglietto One Tonner Sparkman & Stephens del 1973 ‘Bonita’.

Le tre regate veliche si svolgeranno nelle giornate dal 9 all’11 maggio 2025 nello specchio di mare compreso tra l’Isola Gallinara, Capo Mele, la Baia del Sole, il Pontile Mario Bestoso di Alassio e il Porto di Imperia.