Germania. Friedrich Merz: “Il numero dei richiedenti asilo sarà al di sotto delle 100.000 persone all’anno”

AgenPress. Il leader del Partito Cristiano Democratico (CDU) e probabile prossimo cancelliere Friedrich Merz ha annunciato una riduzione “significativa” del numero di richiedenti asilo in Germania, portandolo al di sotto delle 100.000 persone all’anno.

“La nostra opinione è che ora ridurremo davvero in modo significativo questi numeri. Non deve essere per forza un numero a sei cifre. “Le nostre città, comunità, scuole, ospedali e infrastrutture sono state sopraffatte” – ha dichiarato Merz -.

Per limitare il numero di domande di asilo, il nuovo governo intende espellere più persone e sospendere i ricongiungimenti familiari, come concordato nell’accordo programmatico, sottolineando che quanto da lui affermato in merito al respingimento dei richiedenti asilo alla frontiera è vero.

“Questo accadrà, ha affermato, sottolineando che il coordinamento con i paesi vicini è già in corso. Si aspetta addirittura che siano disposti a collaborare da parte loro. “Suppongo che il governo austriaco sia interessato a risolvere il problema tanto quanto noi”, ha concluso Merz -.