Artigianato Made in Italy, l’intervento di Borgonzoni a “Napoli Crea”

AgenPress. “Un comparto produttivo, quello dell’artigianato Made in Italy, che è insieme economia e cultura. Non solo un’etichetta, ma un simbolo che evoca storie e tradizioni che, partendo dalla Penisola, toccano ogni latitudine.

La Giornata che si celebra oggi è l’occasione per ricordare il costante impegno di valorizzazione del saper fare italiano dimostrato dal Ministero della Cultura ad esempio con le misure predisposte per le imprese culturali e creative. Molta la strada fatta fin qui. E per le realtà del comparto del Mezzogiorno in arrivo oltre 151 milioni di euro dal Piano Nazionale Cultura 2021-2027: il decreto di istituzione del Fondo è stato firmato e trasmesso agli organi di controllo per la registrazione”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a “Napoli Crea – La rivoluzione gentile, gli Stati Generali dell’Artigianato”, evento giunto alla seconda edizione, promosso dall’associazione Le Mani di Napoli per la Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra oggi.