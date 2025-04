Piantedosi: trasferte vietate e stop alle partite serali

Romano (SIULP): “Decisione sacrosanta. Auspichiamo condivisa dai tifosi onesti, sicuramente necessaria perché questi malviventi la finiscano di avvelenare il calcio”

AgenPress. “Ringraziamo il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il quale, nella sua veste di autorità nazionale di pubblica sicurezza, ha preso decisioni che definiamo sacrosante all’indomani della violenta domenica di sport vissuta nella capitale.

Come SIULP ci siamo subito resi conto che seppur fondamentale, il solo DL Sicurezza appena varato non basta a fermare la furia violenta di taluni malviventi: che si tratti di sport, di manifestazioni sociali o politiche, loro ci sono sempre. E la loro è una presenza fatta di violenza e guerriglia”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo gli scontri del derby di domenica scorsa a Roma: “Sono convinto che molti dei delinquenti che si sono malmenati a Ponte Milvio nemmeno avessero il biglietto per la partita, ma la realtà è che le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono quelle: di devastazione. Come pure i volti di tanti papà spaventati con figli piccoli al seguito o i proprietari di negozi o autovetture devastate senza un perché. Basta.

Grazie quindi a Piantedosi per aver accolto le nostre richieste e aver dato un primo ed importante segnale alla vile e inaccettabile aggressione continua che subiscono gli appartenenti alle forze di polizia e i cittadini onesti che vorrebbero godersi uno spettacolo, qual è lo sport del calcio, senza per questo passare ogni volta attraverso scene di guerriglia e devastazione.

L’augurio è che questi interventi in via preventiva e dissuasiva facciano comprendere che un conto è fare il tifo per la propria squadra del cuore, anche in modo effervescente, altro è dare sfogo a violenza senza senso, devastando ogni luogo e soprattutto mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini e degli appartenenti alle forze di polizia”.