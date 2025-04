AgenPress – Le proposte degli Stati Uniti per un accordo di pace che ponga fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina lascerebbero i territori occupati sotto il controllo russo e allenterebbero le sanzioni contro Mosca. Lo ha riferito Bloomberg citando funzionari europei anonimi.

La Crimea, nell’Ucraina meridionale, è sotto occupazione russa da quando è stata annessa illegalmente nel 2014. Altre quattro regioni ucraine – Donetsk e Luhansk a est e Kherson e Zaporizhia a sud – sono state parzialmente occupate dalla Russia dopo la sua invasione su vasta scala nel 2022.

Non c’è stato alcun commento immediato da parte di Kiev, ma è improbabile che il suggerimento che gli Stati Uniti possano riconoscere il controllo russo sulla Crimea venga accolto con favore: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato a marzo che il suo governo non avrebbe riconosciuto alcun territorio occupato come russo, definendo ciò una “linea rossa”.

Le notizie sono arrivate il giorno dopo i colloqui di cessate il fuoco tra funzionari europei, ucraini e statunitensi a Parigi, dove sono stati discussi i contorni del piano statunitense.

Durante alcuni incontri, i funzionari statunitensi hanno dichiarato alle controparti europee che intendono garantire un cessate il fuoco completo in Ucraina entro poche settimane , ha riferito Bloomberg, citando fonti riservate.

Secondo fonti di Bloomberg, tra le proposte di Washington figura un effettivo congelamento della guerra in Russia; inoltre, le aspirazioni di Kiev di entrare nella NATO verrebbero escluse.

Non è chiaro se gli Stati Uniti intendano riconoscere il controllo de facto della Russia sui territori occupati o il riconoscimento de jure di tali territori come russi.

Uno dei funzionari ha dichiarato a Bloomberg che i piani degli Stati Uniti, che richiedono ulteriori discussioni con Kiev, non rappresenteranno una soluzione definitiva e che gli alleati europei non riconosceranno i territori occupati come russi.

I funzionari hanno anche dichiarato che se la Russia non accettasse di porre fine ai combattimenti, i colloqui sarebbero vani. A quanto pare, hanno affermato che fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza per garantire qualsiasi accordo è essenziale.

L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff , che ha partecipato anche ai colloqui di Parigi, ha suggerito che un potenziale accordo di pace potrebbe incentrarsi sullo status di cinque territori. Probabilmente si riferiva alla Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, insieme alle oblast’ di Donetsk, Luhansk, Zaporižžja e Kherson, parzialmente occupate, annesse nel 2022.

Witkoff ha anche detto al presidente Donald Trump che dare a Mosca la “proprietà” di quattro regioni ucraine occupate sarebbe il modo più rapido per raggiungere un cessate il fuoco, ha riferito Reuters l’11 aprile, citando due funzionari statunitensi anonimi e altre cinque fonti non divulgate.

Il 17 aprile, il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato Witkoff di aver diffuso propaganda russa e di aver oltrepassato i limiti della sua autorità discutendo del territorio ucraino durante i colloqui di pace segreti con Mosca.

Zelensky ha ripetutamente affermato che l’Ucraina non riconoscerà le regioni occupate come russe nell’ambito di alcun accordo di pace.

I funzionari hanno anche dichiarato a Bloomberg che se la Russia non accettasse di porre fine ai combattimenti, i colloqui sarebbero vani. A quanto pare, hanno affermato che fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza per garantire qualsiasi accordo è essenziale.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato un cessate il fuoco completo l’11 marzo, ma la Russia lo ha respinto .

Invece, il 25 marzo, Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno concordato di porre fine agli attacchi contro le infrastrutture energetiche e ai combattimenti nel Mar Nero .

Tuttavia, il Cremlino ha bloccato anche il cessate il fuoco parziale, affermando che il cessate il fuoco sul Mar Nero entrerà in vigore solo dopo la revoca di alcune sanzioni contro la Russia. Russia e Ucraina si sono anche accusate a vicenda di aver violato il divieto di attacchi alle infrastrutture energetiche.

Nonostante ciò, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato il 18 aprile che gli Stati Uniti sono ottimisti sulla possibilità di porre fine alla guerra con la Russia e hanno “alcune cose interessanti da riferire”.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero abbandonato gli sforzi per mediare un accordo se non si fosse raggiunta una svolta in tempi brevi. Parlando dopo gli incontri di Parigi, ha affermato che Trump rimane interessato a una risoluzione, ma ha “altre priorità” se il Cremlino si rifiutasse di impegnarsi.

Washington è pronta a interrompere i suoi sforzi di mediazione per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina se una delle parti “renderà molto difficile” un accordo, ha dichiarato ai giornalisti il ​​18 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Se per qualche ragione uno dei due partiti rendesse le cose molto difficili, diremmo semplicemente: ‘Siete stupidi, siete stupidi, siete persone orribili’, e passeremmo oltre. Ma speriamo di non doverlo fare”.