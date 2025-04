Previsioni Meteo del 29 Aprile 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 29 Aprile 2025.

AL NORD – Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità con rovesci sparsi tra Alpi e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.