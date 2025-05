Istanbul. Trump: “Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci saranno progressi nei colloqui di pace sull’Ucraina finché lui e il presidente russo Vladimir Putin non si incontreranno.

“Non succederà nulla finché Putin e io non ci incontreremo”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One poco prima di atterrare a Dubai, terza tappa del tour in Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti.

Ora che il Cremlino ha dichiarato che non è prevista la presenza di Putin ai colloqui di Istanbul, la prospettiva di progressi significativi nei colloqui tanto attesi sembra svanire.