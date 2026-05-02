La vita del premio Nobel Mohammadi è nelle mani dell’Iran dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate

AgenPress. Il capo del Comitato norvegese per il Premio Nobel ha dichiarato che la vita della vincitrice del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, attualmente in carcere, è nelle mani delle autorità iraniane dopo che le sue condizioni di salute si sono “aggravate”, e ha chiesto che venga rilasciata e affidata alla sua équipe medica personale.

Mohammadi è stata trasferita dal carcere all’ospedale a seguito di un “ catastrofico peggioramento” . “Ha avuto due episodi di completa perdita di coscienza e una grave crisi cardiaca”.

La Fondazione Narges Mohammadi ha dichiarato che il trasferimento era “una necessità inevitabile dopo che i medici del carcere avevano stabilito che le sue condizioni non potevano essere gestite in loco”. Mohammadi, che ha circa 50 anni, ha vinto il Premio Nobel per la Pace mentre era in prigione per la sua campagna a favore dei diritti delle donne e per l’abolizione della pena di morte in Iran. La fondazione ha affermato che le sue condizioni rimanevano instabili e che necessitava di ossigeno. Ha chiesto che venisse trasferita in un ospedale di Teheran per accertamenti e cure specialistiche.