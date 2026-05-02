L’amministrazione Trump accelera la vendita di armi per un valore di 8 miliardi di dollari ai paesi del Medio Oriente

AgenPress. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano, l’amministrazione Trump ha accelerato la vendita di armi per miliardi di dollari a Israele , Qatar, Emirati Arabi Uniti e Kuwait .

Complessivamente, il valore di queste armi supera gli 8 miliardi di dollari. Tra queste figurano sistemi di difesa aerea per il Kuwait e il Qatar, e razzi a guida laser per il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e Israele.

Tra le vendite al Qatar figurano anche i missili Patriot. Un rapporto di aprile del Center for Strategic and International Studies ha rilevato che le scorte statunitensi di missili Patriot si erano notevolmente ridotte a causa delle settimane di guerra con l’Iran.

Nel giustificare la decisione del Dipartimento di Stato di aggirare il Congresso per approvare la vendita di armi, ogni dichiarazione afferma che il Segretario di Stato Marco Rubio “ha stabilito e fornito una giustificazione dettagliata dell’esistenza di un’emergenza che richiede la vendita immediata” delle armi ai paesi in questione.

Non è la prima volta dall’inizio della guerra con l’Iran che l’amministrazione invoca lo stato di emergenza per evitare l’approvazione del Congresso in merito alla vendita di armi.

Agli inizi di marzo, il Dipartimento di Stato ha preso una decisione d’emergenza per aggirare il Congresso e vendere immediatamente 12.000 bombe a Israele. Più tardi, nello stesso mese, Rubio ha dichiarato lo stato d’emergenza e ha accelerato la vendita di armi multimiliardaria agli Emirati Arabi Uniti e al Kuwait, insieme al supporto di aerei e munizioni per la Giordania.