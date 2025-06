Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Accordo pandemico, dubbi su posizione italiana”

AgenPress. “Il Pandemic Agreement dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS WHO) ha statuito nel maggio scorso un accordo internazionale pandemico, di fatto un protocollo operativo ed informativo internazionale per affrontare nuove ed eventuali emergenze in chiave di global health, salute globale.

In questo modo, tra l’altro, le nazioni aderenti saranno tenute a maggior comunicazione e diffusione dei loro dati in modo da fare rete evitando pericolose e tragiche conseguenze del recente passato. Incomprensibilmente l’Italia assieme a pochi altri Paesi non vi ha aderito.

Non a caso, si tratta essenzialmente di Paesi di natura populisti. L’Italia non è in buona compagnia. Sarebbe opportuno che il Governo e il competente Ministro illustrino le ragioni di questa scelta al momento non comprensibile.”

Lo dichiara in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile Sanità della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.