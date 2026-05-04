Trovata la proteina che rende il tumore al pancreas resistente ai farmaci

AgenPress. L’adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) è una neoplasia letale, fortemente resistente alle terapie attuali, e si prevede che diventerà la seconda causa principale di morte per cancro nei prossimi anni. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni rimane basso, pari al 12%, uno dei più bassi tra tutti i tumori. Infatti, quasi l’80% dei pazienti non è idoneo alla chirurgia, lasciando la terapia sistemica come cardine del trattamento. Tuttavia, il PDAC acquisisce rapidamente resistenza ai regimi citotossici standard come FOLFIRINOX e le terapie a base di gemcitabina, che rimangono comunque opzioni di prima linea. I trattamenti mirati sono limitati, con gli inibitori di PARP che mostrano benefici solo in un piccolo sottogruppo di pazienti

Una proteina potrebbe essere la chiave per spiegare perché il tumore al pancreas riesce così spesso a sfuggire alle terapie mirate. La scoperta arriva da un gruppo di ricercatori della Sapienza Università di Roma in collaborazione con la Ohio State University, che ha identificato nella proteina Fra-2 un elemento centrale nei meccanismi di resistenza ai farmaci contro il carcinoma pancreatico.

L’adenocarcinoma duttale del pancreas è una delle forme tumorali più aggressive e difficili da trattare. Nella maggior parte dei casi è associato alla mutazione del gene KRAS, considerato uno dei principali “motori” della crescita del tumore. Negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci capaci di colpire proprio questa alterazione genetica, ma i risultati clinici sono rimasti limitati perché le cellule tumorali imparano rapidamente a difendersi dalle cure.

Secondo lo studio coordinato dal professor Gian Luca Rampioni Vinciguerra, la proteina Fra-2 agisce come una sorta di interruttore biologico: quando viene attivata, permette alle cellule cancerose di adattarsi all’azione dei farmaci anti-KRAS, continuando a proliferare anche durante il trattamento. I ricercatori ritengono che bloccare questa proteina potrebbe rendere le terapie molto più efficaci e durature nel tempo.

La scoperta si inserisce in un filone di ricerca sempre più importante, quello della medicina di precisione applicata al tumore del pancreas. Studi recenti hanno infatti dimostrato che non tutti i tumori pancreatici si comportano allo stesso modo: alcune cellule sviluppano strategie metaboliche differenti per ottenere energia e resistere ai farmaci.

Tra le piste più promettenti ci sono anche nuovi farmaci sperimentali capaci di “smantellare” il microambiente protettivo creato dal tumore. Una ricerca pubblicata su Nature Medicine ha mostrato che la molecola elraglusib, combinata con la chemioterapia, è riuscita a raddoppiare la sopravvivenza a un anno in alcuni pazienti, colpendo la proteina GSK-3 beta e riattivando il sistema immunitario contro il cancro.

Nonostante i progressi, gli esperti invitano alla cautela. Le nuove scoperte sono ancora nelle fasi iniziali e serviranno ulteriori studi clinici per capire se il blocco di Fra-2 potrà davvero trasformarsi in una terapia concreta. Tuttavia, identificare il meccanismo che rende il tumore resistente rappresenta un passo decisivo verso cure più personalizzate ed efficaci contro una delle neoplasie più letali.