Presso L’Ospedale Regina Apostolorum apre il nuovo Ambulatorio di Geriatria

UN SERVIZIO DEDICATO AGLI ANZIANI DEL TERRITORIO PER UN INVECCHIAMENTO SERENO E CONSAPEVOLE

AgenPress. Una nuova risorsa per la salute degli anziani arriva sul territorio: all’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale apre il nuovo Ambulatorio di Geriatria, pensato per offrire un’assistenza completa e personalizzata alla popolazione over 65.

Il servizio è guidato dal Dottor Fabrizio Gigli, specialista in geriatria, e si propone come un punto di riferimento per le famiglie del territorio, offrendo strumenti concreti per affrontare con competenza e umanità i cambiamenti legati all’età.

“Con questo ambulatorio – spiega il dottor Gigli – ci proponiamo di affrontare in modo personalizzato e mirato le problematiche legate all’invecchiamento, analizzando attentamente ogni singolo caso. Il nostro obiettivo è distinguere il vero decadimento cognitivo da altre condizioni che possono imitarne i sintomi, come la depressione — molto frequente negli anziani — oppure disturbi fisici come l’ipotiroidismo, le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, o perfino una diffusa artrosi, che può compromettere la qualità di vita tanto del paziente quanto dei caregiver. Per questo, raccogliere una storia clinica completa, sia personale che farmacologica, è un passaggio fondamentale. Nei casi in cui venga confermata una forma di decadimento cognitivo grave, il paziente potrà essere avviato, quando necessario, ai Centri UVA (Unità di Valutazione Alzheimer), dove è possibile accedere a percorsi terapeutici specifici e a trattamenti che richiedono piani terapeutici mirati, non gestibili direttamente presso la nostra struttura.”

I servizi offerti comprendono:

Visita geriatrica

Valutazione multidimensionale (fisica, cognitiva, emotiva e sociale)

Valutazione neuropsicologica

Test per la memoria e i disturbi cognitivi

Il nuovo ambulatorio, attivo ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. punta a migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo un invecchiamento attivo, e a supportare le famiglie nella gestione quotidiana delle fragilità legate all’età.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Ospedale Regina Apostolorum di rafforzare i servizi di prossimità e prendersi cura delle fasce più fragili della popolazione, con professionalità e attenzione alla persona.

📞 Info e prenotazioni: CUP 06 93.29.8000

dal Lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00

oppure 06 93.29.83.29 – 340 94.40.051

dal lunedi al venerdi dalle 09:00 alle 19:00