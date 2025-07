Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli, operato al collo è in coma farmacologico

AgenPress. Durante il concorso a squadre alle Universiadi Estive di Essen (Germania), Lorenzo Bonicelli — 23 anni, originario di Abbadia Lariana (Lecco) e atleta del club Ghislanzoni GAL — ha subito una paurosa caduta dagli anelli. Fallita nell’uscita dalla terza rotazione, Bonicelli è caduto violentemente sul collo, rimanendo immobile sul tappeto di gara.

Immediatamente soccorso dallo staff medico e trasferito in barella all’Ospedale Universitario di Essen, l’atleta è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico d’urgenza alla colonna cervicale, per una frattura alle vertebre cervicali.

L’intervento è andato bene, ma i medici hanno stabilizzato Lorenzo in coma farmacologico. Saranno necessari almeno dieci giorni per valutare l’evoluzione delle sue condizioni.

La Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ha emesso un comunicato ufficiale in cui rende noto il ritiro immediato della squadra italiana dalla competizione, motivato “dal comprensibile impatto emotivo del resto del team” .

Classe 2002, Bonicelli milita nel club Ghislanzoni GAL di Lecco ed è uno degli atleti emergenti della ginnastica artistica italiana. Tra i suoi risultati: Ottimi piazzamenti in specialità come anelli, sbarra e corpo libero; Bronzo agli italiani agli assoluti 2024 alla sbarra. E’ stato presente nelle tappe di Coppa del Mondo e Universiadi 2023-2025.

La FGI è in contatto costante con l’ospedale di Essen e ribadisce che non ci sono aggiornamenti ufficiali medici al momento. La famiglia e la comunità della ginnastica italiana stanno attendendo notizie dalle autorità sanitarie tedesche. Previste nuove dichiarazioni pubbliche solo al termine del periodo di osservazione.

La caduta di Bonicelli ha colpito profondamente la comunità sportiva italiana, che si stringe in un abbraccio collettivo attorno all’atleta e alla sua famiglia. Tutti aspettano con speranza e fiducia buone notizie nei prossimi giorni.