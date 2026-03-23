Nasce nel Lazio la “Benedizione dei Caschi”: da Roma a Bellegra il nuovo appuntamento dei motociclisti

AgenPress. Domenica 12 aprile 2026 si terrà la prima edizione della “Benedizione dei Caschi – da Roma a Bellegra”, iniziativa organizzata dal Moto Guzzi Club Roma e destinata a diventare un appuntamento fisso per i motociclisti del Lazio.
L’evento nasce con un obiettivo chiaro: riportare al centro della stagione motociclistica valori concreti come sicurezza, responsabilità alla guida e spirito di comunità. Un momento semplice, autentico, senza fronzoli, come da tradizione del motociclismo.
Il programma prevede la partenza da Roma alle ore 9:30, con ritrovo presso la concessionaria “Che Moto!” in Piazza Pio XI, e una seconda aggregazione a Castel Madama. Da qui partirà un unico corteo diretto verso Bellegra, con arrivo previsto intorno alle 12:30 presso il Sacro Ritiro di San Francesco.
All’arrivo si svolgerà il momento centrale della giornata: la benedizione dei caschi, preceduta da un breve momento di raccoglimento e seguita da un momento conviviale tra i partecipanti.
L’iniziativa è aperta a motociclisti di ogni marca ed epoca, con l’obiettivo di creare un evento inclusivo e rappresentativo dell’intera comunità motociclistica del territorio.
“Vogliamo costruire qualcosa che resti negli anni — spiegano dal Moto Guzzi Club Roma — un appuntamento riconoscibile, semplice e vero, che segni l’inizio della stagione per tutti i motociclisti del Lazio.”
Con questa prima edizione, il Moto Guzzi Club Roma avvia un percorso che punta a rendere la Benedizione dei Caschi un evento di riferimento stabile nel calendario motociclistico regionale.