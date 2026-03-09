Il sindacato dei giocatori è allarmato per la sicurezza della squadra femminile di calcio iraniana

AgenPress. Il sindacato mondiale dei giocatori ha dichiarato che sussistono serie preoccupazioni per il benessere della nazionale femminile di calcio iraniana, impegnata in Australia per la Coppa d’Asia.

La squadra è finita sotto i riflettori dopo non aver cantato l’inno nazionale iraniano prima della partita contro la Corea del Sud del 2 marzo.

In risposta, la televisione di Stato iraniana li ha denunciati come “traditori di guerra” che avrebbero dovuto essere trattati severamente.

La squadra è stata eliminata dalla competizione domenica dopo aver perso 2-0 contro le Filippine.

Durante la partita, i tifosi hanno sventolato la bandiera iraniana precedente al 1979, hanno fischiato l’inno nazionale e hanno cercato di impedire all’allenatore della squadra di andarsene. Hanno gridato “Salvate le nostre ragazze!”, preoccupati per la sicurezza delle giocatrici.

Oltre 66.000 persone hanno firmato una petizione che chiede al governo australiano di garantire che le giocatrici, che si trovano sulla Gold Coast nel Queensland, non se ne vadano “finché permangono timori fondati per la loro sicurezza”.

Beau Busch, presidente della FIFPRO per l’Asia e l’Oceania, ha affermato che il sindacato non è riuscito a contattarle per discutere se desiderano chiedere asilo in Australia.