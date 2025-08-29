AgenPress. La Russia ha affermato che le proposte occidentali di garanzie di sicurezza per l’Ucraina aumenterebbero il rischio di conflitto tra Mosca e l’Occidente, trasformando Kiev in un “provocatore strategico” ai confini della Russia.

Gli alleati europei dell’Ucraina stanno lavorando per definire una serie di garanzie per l’Ucraina che potrebbero far parte di un potenziale accordo di pace e che avrebbero lo scopo di proteggere Kiev da un possibile futuro attacco da parte della Russia.

“Le garanzie di sicurezza devono basarsi sul raggiungimento di un’intesa comune che tenga conto degli interessi di sicurezza della Russia”, ha affermato oggi la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Durante un briefing con i giornalisti a Mosca, Zakharova ha osservato che le attuali proposte sono “unilaterali e chiaramente concepite per contenere la Russia”.

“Questa linea (di proposte) viola il principio di indivisibilità della sicurezza e assegna a Kiev il ruolo di provocatore strategico ai confini della Russia, aumentando il rischio che l’alleanza (NATO) venga coinvolta in un conflitto armato con il nostro Paese”, ha aggiunto Zakharova.