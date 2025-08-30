Assassinato Andriy Parubiy ex presidente del Parlamento ucraino. Colpito 8 volte da un uomo vestito da rider

AgenPress. In pieno giorno, nel quartiere Frankivskyi di Leopoli è stato ucciso Andriy Parubiy ex presidente del parlamento ucraino. Nato il 31 gennaio 1971, Parubiy era un politico di rilievo nell’Ucraina post-sovietica. Dopo aver militato nella frangia nazionalista (cofondatore nel 1991 del Social-National Party of Ukraine, in seguito Svoboda), si spostò verso alleanze più moderate partecipando alla Rivoluzione Arancione nel 2004.

Già nel 2014, durante la rivoluzione di Euromaidan, fu nominato Segretario del Consiglio Nazionale per la Sicurezza e la Difesa e in seguito ricoprì il ruolo di Presidente (Speaker) della Verkhovna Rada tra il 2016 e il 2019. Dal 2019 fino al giorno della sua morte, era deputato della fazione “European Solidarity”.

Intorno a mezzogiorno, Parubiy è stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco (tra 5 e 8 secondo diverse fonti) a poca distanza dalla sua residenza. L’assassino era travestito da Rider e indossava un casco nero con segni gialli, con una borsa da consegne, e si è dato alla fuga su una bicicletta elettrica.

Volodymyr Zelenskyy ha definito l’evento un “orribile omicidio” assicurando che tutte le forze disponibili sono mobilitate per risalire al colpevole.

Sebbene le indagini siano ancora in corso, molti sospettano un’azione pianificata dietro l’omicidio, potenzialmente legata al suo ruolo nella difesa della sovranità ucraina e alla sua opposizione a Mosca.