Dazi: Trump ha oltrepassato i poteri presidenziali

AgenPress. La corte d’appello federale ha dichiarato che il presidente Donald Trump ha abusato della sua autorità imponendo tariffe in base a una legge sui poteri di emergenza, stabilendo che solo il Congresso ha il potere di applicare misure così radicali.

Tuttavia, i giudici hanno affermato che le tariffe possono rimanere in vigore durante il procedimento.

“Il potere fondamentale del Congresso di imporre tasse come le tariffe è conferito esclusivamente al ramo legislativo dalla Costituzione”, si legge in una sentenza firmata da sette giudici della Corte d’appello degli Stati Uniti.

“Le tariffe sono un potere fondamentale del Congresso”, ha affermato.

La sentenza riguarda due serie di dazi che Trump ha cercato di imporre. Il primo riguarda i dazi paese per paese o “reciproci”, che ora variano dal 34% per la Cina a un livello di base del 10% per il resto del mondo. Riguarda anche il dazio del 25% imposto da Trump su alcuni beni provenienti da Canada, Cina e Messico per quella che l’amministrazione Trump ha definito una mancata regolamentazione dei flussi di fentanyl da parte di quei paesi.

La sentenza non pregiudica i dazi applicati in base ad altre leggi, come i dazi del 50% su acciaio e alluminio applicati a tutti gli altri partner commerciali mondiali. Tali dazi sono stati applicati in base a diverse sezioni del Trade Act del 1974 e del Trade Expansion Act del 1962.

In un post su Truth Social Trump ha sottolineato che i dazi rimarranno in vigore, sostenendo tuttavia che “una Corte d’appello fortemente faziosa ha erroneamente affermato che i nostri dazi dovrebbero essere rimossi”.

“Ma sanno che alla fine vinceranno gli Stati Uniti d’America”, ha detto. “Se questi dazi venissero mai eliminati, sarebbe un disastro totale per il Paese. Ci renderebbe finanziariamente deboli, e dobbiamo essere forti”.

“Il presidente Trump ha esercitato legittimamente i poteri tariffari concessigli dal Congresso per difendere la nostra sicurezza nazionale ed economica dalle minacce straniere”, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai. “I dazi del presidente rimangono in vigore e attendiamo con ansia la vittoria finale su questa questione”.

È probabile che l’amministrazione faccia ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, attualmente composta da sei giudici conservatori e solo tre progressisti. Tre dei sei giudici conservatori sono stati nominati da Trump.

Tuttavia, potrebbe anche attendere che il caso venga riesaminato dalla Corte del Commercio Internazionale, che per prima se ne è occupata. Nella sua decisione la corte d’appello ha affermato che la CIT potrebbe aver violato una recente sentenza della Corte Suprema che limita la capacità dei giudici di imporre le cosiddette ingiunzioni universali che vanno oltre l’ambito di un determinato caso.

Neal Katyal, avvocato dei querelanti, ha affermato in una dichiarazione che la decisione rappresenta “una potente riaffermazione degli impegni costituzionali fondamentali della nostra nazione, assunti dai Padri Fondatori, in particolare il principio secondo cui i Presidenti devono agire nel rispetto dello stato di diritto”.

In una successiva telefonata con i giornalisti, Katyal ha definito la decisione “una vittoria per la nostra Costituzione e per la visione dei nostri padri fondatori su cosa sia l’America”.

“Questa decisione riflette un principio di buon senso che molti di noi prendono a cuore: la Costituzione non è un documento di parte scritto per i liberali o i conservatori. È scritta per tutti noi”, ha affermato Katyal.