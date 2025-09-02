E’ scomparsa all’età di 67 il Direttore dell’Agenzia di Stampa AgenPress

AgenPress. La Redazione si stringe al dolore del marito e del figlio per la scomparsa dopo una lunga malattia del Direttore dell’AgenPress Maria Conti.

Sotto la sua direzione l’AgenPress ha mantenuto un impegno costante nella diffusione di notizie affidabili e tempestive, coprendo una vasta gamma di argomenti. L’agenzia è stata sempre attenta alle tematiche sociali offrendo servizi informativi diversificati nelle dinamiche della società contemporanea

Nel corso della sua carriera, Maria Conti ha dimostrato una forte dedizione al giornalismo e alla promozione della libera comunicazione. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche a livello istituzionale: nel 2020, l’AgenPress, sotto la sua direzione, ha ricevuto il “Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia”, un riconoscimento che ha testimoniano l’impegno dell’Agenzia nella diffusione di informazioni di qualità.

Non ultimo il premio dall’Agenzia Informazione Senza Confini per i suoi importanti contributi a favore dell’informazione internazionale.

Attraverso il suo ruolo, Maria Conti ha certamente contribuito anche ad arricchire il panorama giornalistico italiano, guidando l’AgenPress con professionalità e passione.