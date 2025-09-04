Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti e vola in semifinale

AgenPress. Jannik Sinner ha superato Lorenzo Musetti in modo netto al quarto di finale degli US Open, assicurandosi un posto tra i quattro migliori con un risultato di 6-1, 6-4, 6-2. Una vittoria decisa che conferma la sua superiorità sia tecnica che mentale in questo torneo.

Sinner ha messo subito in chiaro le cose, rifilando un 5-0 all’inizio del primo set e chiudendolo in appena 27 minuti. Nonostante qualche resistenza da parte di Musetti nel secondo set, con una palla break annullata dall’azzurro grazie a un ace, Sinner ha mantenuto il controllo chiudendo anche questo parziale senza troppe difficoltà.

Nel terzo set ha continuato a imporre il suo ritmo, strappando subito il servizio al connazionale e sigillando la vittoria con autorevolezza.

Le parole di Sinner: tra amicizia e competizione

Sinner ha riconosciuto il legame speciale che lo unisce a Musetti, tra compagni di Davis Cup e connazionali, ma ha chiarito che sul campo l’amicizia va messa da parte:

“Ci conosciamo bene… veniamo dallo stesso Paese… Giochiamo la Davis insieme. Ma dobbiamo mettere da parte l’amicizia per la partita… quando ci stringiamo la mano torniamo come prima.”

Prossimo avversario: Auger-Aliassime

In semifinale, Sinner affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime, 25° testa di serie, che ha eliminato Alex de Minaur.

Jannik Sinner conferma il suo straordinario stato di forma agli US Open: autoritario, dominante e concentrato, ha superato Musetti con piglio glaciale. Oltre al valore tecnico, ha saputo portare nel match la giusta mentalità, bilanciando con eleganza amicizia e agonismo.