Il lavoro al centro: il significato della visita di Mattarella a Pontedera

Questa mattina, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pontedera, il direttore de Il Tirreno, Cristiano Marcacci, membro della Fondazione Insigniti OMRI, ha consegnato personalmente al Capo dello Stato una copia del quotidiano, a testimonianza dell’attenzione del territorio e dell’informazione locale per un evento di alto valore istituzionale e civile

AgenPress. Nella stessa edizione è pubblicato un articolo dedicato al significato della visita presidenziale, firmato da Costantino Del Riccio, presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale, che propone una riflessione sul ruolo del lavoro nella società contemporanea e nella visione costituzionale della Repubblica.

Di seguito il testo dell’articolo di Costantino Del Riccio

La scelta di Pontedera come sede delle celebrazioni del Primo Maggio 2026 non è casuale. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista per il 30 aprile, si inserisce in una tradizione ormai consolidata: quella di portare il Capo dello Stato nei luoghi simbolo del lavoro italiano. Dopo Reggio Emilia, Cosenza e Latina, quest’anno il testimone passa alla Toscana e alla città della Vespa, cuore pulsante di una storia industriale che ha segnato profondamente il Paese.

Pontedera non è soltanto sede dello stabilimento Piaggio: è un simbolo. Un simbolo di operosità, innovazione e identità collettiva costruita attorno al lavoro. Qui, generazioni di lavoratori hanno contribuito a realizzare non solo motocicli divenuti iconici, ma anche una cultura industriale fondata su competenze, sacrificio e orgoglio.

Le parole del sindaco Matteo Franconi colgono pienamente il senso della visita: non si tratta soltanto di celebrare il passato, ma di interrogarsi sul futuro. In un contesto segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche e nuove sfide globali, il lavoro resta il pilastro su cui si fonda la nostra Repubblica, come afferma l’articolo 1 della Costituzione. Oggi più che mai, tuttavia, quel lavoro deve essere stabile, sicuro, equo e dignitoso.

È proprio su questi temi che, negli anni, Sergio Mattarella ha insistito con forza nei suoi messaggi per il Primo Maggio. Il Presidente ha più volte richiamato l’urgenza di contrastare le morti sul lavoro, definite una “piaga inaccettabile”, sottolineando come la sicurezza non possa essere considerata un costo, bensì un diritto fondamentale. Allo stesso tempo, ha evidenziato come il lavoro precario e sottopagato rischi di svuotare di significato la promessa costituzionale: senza stabilità e giusta retribuzione, non vi è vera libertà.

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo richiama un aspetto cruciale: la visita del Presidente sollecita le responsabilità delle istituzioni. Non basta celebrare il lavoro; occorre difenderlo. Ciò significa sostenere il sistema produttivo, investire nell’innovazione e, soprattutto, garantire qualità e sicurezza per i lavoratori.

Mattarella ha inoltre ribadito in più occasioni che il lavoro è molto più di un fattore economico: è uno strumento di inclusione e coesione sociale. Consente alle persone di partecipare pienamente alla vita della comunità, di costruire un progetto di vita, di sentirsi parte della Repubblica. In questo senso, il lavoro non è soltanto produzione, ma cittadinanza attiva.

In un’epoca segnata da incertezze economiche e sociali, la presenza del Capo dello Stato a Pontedera assume dunque un valore che va oltre il gesto simbolico. È un richiamo concreto alla centralità del lavoro nelle politiche pubbliche, un invito a non smarrire la bussola dei diritti, della sicurezza e della dignità.

Pontedera, con la sua storia e la sua identità, diventa così il luogo ideale per ribadire un principio fondamentale, più volte espresso dal Presidente: il lavoro deve essere “buon lavoro”, capace di coniugare crescita economica e rispetto della persona.

E forse è proprio questo il messaggio più importante: senza lavoro non c’è Repubblica e, senza lavoro dignitoso, sicuro e giustamente retribuito, non c’è futuro.

Questa riflessione – ha aggiunto Il prefetto Tagliente sul dito della Fondazione- si inserisce pienamente nel solco dei valori che la Fondazione Insigniti OMRI intende promuovere: il riconoscimento del lavoro come fondamento della Repubblica, la centralità della persona e la diffusione di una cultura della responsabilità e della dignità sociale. In tale prospettiva, il racconto dei luoghi del lavoro diventa anche occasione per riaffermare i principi costituzionali che ne tutelano il significato più profondo.