Trenitalia. Donnarumma (Amministratore Delegato e Direttore Generale): “Il Frecciarossa è diventato negli anni un simbolo del modo di viaggiare in Italia”

AgenPress. “Con il Frecciarossa 1000 di nuova generazione compiamo un ulteriore passo nella realizzazione del Piano Strategico 2025-2029 con l’obiettivo di aumentare i passeggeri a bordo dei nostri treni e migliorarne il comfort.

Un treno ad alta velocità più tecnologico, più sostenibile e sempre più internazionale. Arriva sui binari italiani il Frecciarossa 1000 di nuova generazione di Trenitalia, società del Gruppo FS. Presentato oggi con un viaggio in anteprima da Roma Termini a Napoli, il nuovo ETR 1000 è pronto per iniziare il suo viaggio a partire da domenica 28 settembre. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci e un ritmo di consegna da 10 treni l’anno da qui al 2029. Il rinnovo della flotta dei treni, così da garantire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile, rientra tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS.

Il Frecciarossa è diventato negli anni un simbolo del modo di viaggiare in Italia: oggi lo rinnoviamo per rispondere alle esigenze di un Paese che chiede connessioni sempre più veloci, efficienti e rispettose dell’ambiente. È un passo decisivo verso un sistema di mobilità sempre più integrato e internazionale, al servizio delle persone, stakeholder, comunità e delle imprese”.

E’ quanto ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS.