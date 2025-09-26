type here...

Trenitalia. Strisciuglio (Amministratore delegato): “Arriva il Frecciarossa 1000 di nuova generazione”

AgenPress. «Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione nasce per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più confortevole, affidabile e digitale. Abbiamo lavorato per migliorare ogni dettaglio: interni più accoglienti, maggiore spazio per i bagagli, servizi tecnologici avanzati a bordo. L’obiettivo è andare incontro alle esigenze di una mobilità che cambia, in Italia e presto anche in Europa».

Il Frecciarossa 1000 è tecnologicamente più avanzato rispetto a quello della precedente flotta: raggiunge una velocità massima di 300 chilometri orari ed è omologato per i 360. Tra le principali novità del treno il nuovo sistema di trazione e la rete di comando e controllo Full Ethernet a 100 Mbps. I nuovi convogli sono dotati di un sistema di misura dell’energia (EMS) che consente di trasmettere dati certificati, utilizzabili poi per la fatturazione dell’energia elettrica consumata. Inoltre, la capacità di connessione Wi-Fi per i dispositivi dei passeggeri e il traffico dedicato ai contenuti multimediali a bordo, è stata aumentata di dieci volte. A questo si aggiungono l’installazione di una backbone di rete a 10 Gbps, un’antenna e dispositivi compatibili con la connessione Wi-Fi 5G, operante su quattro diversi operatori telefonici.

E’ quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, alla presentazione del nuovo Frecciarossa 1000.

