Lufthansa taglia 4.000 posti di lavoro

AgenPress. Lufthansa, il gruppo aereo tedesco, ha annunciato che taglierà circa 4.000 posti di lavoro entro il 2030, confermando le informazioni trapelate la scorsa settimana.

Lufthansa punta a raggiungere un utile operativo pari all’8-10% del fatturato, obiettivo non raggiunto in passato a causa degli elevati costi operativi. Per l’anno in corso, tuttavia, si prevede che l’utile operativo supererà significativamente gli 1,6 miliardi di euro nel 2024, ha annunciato la società, chiarendo che l’obiettivo delle misure è quello di posizionarsi per il futuro e creare “rendimenti sostenibili e interessanti” per gli azionisti, che possono continuare ad aspettarsi un dividendo del 20-40% sugli utili.

Per raggiungere una maggiore redditività, Lufthansa consoliderà servizi e processi delle sue compagnie (Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Ita), mentre i tagli al personale riguarderanno il 20% dei dipendenti del settore amministrativo. Lufthansa, a differenza di altre compagnie aeree europee, non ha ancora raggiunto il livello di occupazione dei suoi aeromobili del 2019, l’anno precedente la pandemia di coronavirus. A causa della successiva recessione del settore, Lufthansa ha già tagliato 20.000 posti di lavoro.